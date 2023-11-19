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19 ноября, 15:35

Вратарём "Зенита" Александром Васютиным заинтересовались клубы Швеции и Дании

<p>Александр Васютин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов</p>

Александр Васютин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Вратарём "Зенита" Александром Васютиным интересуются клубы Швеции и Дании. А сам он недоволен своим игровым временем в команде, поэтому готов рассмотреть вариант перехода.

Уход в зимнее трансферное окно из "Зенита" спортсмен рассматривает из-за малой практики. Сообщается, что голкипером интересуется шведский "Юргорден", который арендует россиянина, если продаст нынешнего вратаря Якоба Зеттерстрёма. Васютиным также интересуются другие клубы из Швеции и Дании.

Ранее вратарь играл за "Юргорден", финский "Лахти", а также норвежский "Сарпсборг". В нынешнем сезоне у вратаря имеется пять матчей во всех турнирах, семь пропущенных голов и две встречи вничью, рассказал Metaratings.ru.

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А ранее Лайф писал, что бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса ФИФА отстранила от должности на три года после скандала с поцелуем спортсменки в губы.

Александра Мышляева
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