Вратарём "Зенита" Александром Васютиным заинтересовались клубы Швеции и Дании

Вратарём "Зенита" Александром Васютиным интересуются клубы Швеции и Дании. А сам он недоволен своим игровым временем в команде, поэтому готов рассмотреть вариант перехода.

Уход в зимнее трансферное окно из "Зенита" спортсмен рассматривает из-за малой практики. Сообщается, что голкипером интересуется шведский "Юргорден", который арендует россиянина, если продаст нынешнего вратаря Якоба Зеттерстрёма. Васютиным также интересуются другие клубы из Швеции и Дании.