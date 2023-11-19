Вратарём "Зенита" Александром Васютиным заинтересовались клубы Швеции и Дании
Александр Васютин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов
Вратарём "Зенита" Александром Васютиным интересуются клубы Швеции и Дании. А сам он недоволен своим игровым временем в команде, поэтому готов рассмотреть вариант перехода.
Уход в зимнее трансферное окно из "Зенита" спортсмен рассматривает из-за малой практики. Сообщается, что голкипером интересуется шведский "Юргорден", который арендует россиянина, если продаст нынешнего вратаря Якоба Зеттерстрёма. Васютиным также интересуются другие клубы из Швеции и Дании.
Ранее вратарь играл за "Юргорден", финский "Лахти", а также норвежский "Сарпсборг". В нынешнем сезоне у вратаря имеется пять матчей во всех турнирах, семь пропущенных голов и две встречи вничью, рассказал Metaratings.ru.
А ранее Лайф писал, что бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса ФИФА отстранила от должности на три года после скандала с поцелуем спортсменки в губы.