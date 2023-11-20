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Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 09:43
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Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой

Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал смерть бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он выразил соболезнования и признал, что Тулеев сделал многое для развития своего региона.

"Аман Гумирович был государственником. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, экс-губернатор был трудолюбивым человеком и профессионалом своего дела, а его смерть стала невосполнимой утратой для всех.

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Ранее Лайф писал, что Аман Гумирович Тулеев скончался на 80-м году жизни. Он был одним из самых известных губернаторов России. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. О смерти бывшего главы области сообщил действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

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Ян Поланин
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