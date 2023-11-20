Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал смерть бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он выразил соболезнования и признал, что Тулеев сделал многое для развития своего региона.

"Аман Гумирович был государственником. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, экс-губернатор был трудолюбивым человеком и профессионалом своего дела, а его смерть стала невосполнимой утратой для всех.