Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой
Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал смерть бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он выразил соболезнования и признал, что Тулеев сделал многое для развития своего региона.
"Аман Гумирович был государственником. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, экс-губернатор был трудолюбивым человеком и профессионалом своего дела, а его смерть стала невосполнимой утратой для всех.
Ранее Лайф писал, что Аман Гумирович Тулеев скончался на 80-м году жизни. Он был одним из самых известных губернаторов России. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. О смерти бывшего главы области сообщил действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.