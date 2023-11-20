Лайф узнал, по какой статье объявлена в розыск украинская певица Джамала
SHOT: Причиной объявления в розыск украинской певицы Джамалы стали фейки о ВС РФ
Украинская певица Джамала. Обложка © TACC / Zuma
Причиной объявления в розыск украинской певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова) стали распространяемые ею фейки о Вооружённых силах России. Об этом сообщает SHOT.
Против исполнительницы заведено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" по мотивам национальной ненависти. По данным телеграм-канала, поводом стали публикации Джамалы в соцсетях о событиях в Буче в апреле 2022 года. Кроме того, певица в этом году выступила на Евровидении-2023 как победительница 2016 года. В заключение она крикнула: "Слава Украине!", хотя музыкальный конкурс считается вне политики.
О том, что Джамала была объявлена в розыск, стало известно 20 ноября. На сайте МВД России была опубликована соответствующая карточка, однако, по какой именно статье разыскивается украинская певица, не уточнялось.