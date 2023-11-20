Лайф узнал, по какой статье объявлена в розыск украинская певица Джамала

Против исполнительницы заведено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" по мотивам национальной ненависти. По данным телеграм-канала, поводом стали публикации Джамалы в соцсетях о событиях в Буче в апреле 2022 года. Кроме того, певица в этом году выступила на Евровидении-2023 как победительница 2016 года. В заключение она крикнула: "Слава Украине!", хотя музыкальный конкурс считается вне политики.