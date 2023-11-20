"Фаворит" Пугачёвой назвал причину её побега из России

Актёр и исполнитель Сергей Савин, который называет себя фаворитом Аллы Пугачёвой, рассказал журналистам о причинах отъезда певицы из России. Он считает, что на решения Примадонны большое влияние оказывает супруг Максим Галкин*.

"Максим* на Аллу Борисовну имеет большое влияние. Она к нему очень прислушивается", — заявил Савин aif.ru.

При этом сам он побег Пугачёвой из страны не поддержал, однако попытался оправдать поведение певицы после её отъезда. Актёр заявил, что многое было сказано певицей "на эмоциях", тогда как она "не хотела обидеть всех россиян", а обращалась к "конкретным персонам", когда называла их холопами и рабами.

Напомним, в 2011 году Савин стал победителем телешоу "Фактор А", где Пугачёва была председателем жюри. Сергей считает, что Примадонна сразу выделила его из всех. При этом Савин даже заявлял, что Примадонна якобы проявляла к нему "повышенный интерес" и "постоянно пыталась уединиться". Певец также рассказал, что Пугачёва вложила в него 10 миллионов долларов, на которые он начал строить свою карьеру и снял квартиру в Москве.