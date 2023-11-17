Пугачёву с сыном заметили около Киккского монастыря на Кипре
ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре после своего отъезда из Израиля. РИА "Новости" публикует видео, снятое корреспондентом.
Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре. Фото © t.me / РИА "Новости"
На кадрах одетая во всё чёрное артистка выходит с территории монастыря в сопровождении ребёнка и женщины. Приятельницы беседуют, после чего Пугачёва поворачивается к сыну и, видимо, отвечает на его вопросы.
Напомним, в начале ноября эстрадная певица временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем Пугачёва вновь покинула страну. Её заметили во время прогулки на Кипре с мужем.