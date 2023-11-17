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Пугачёву с сыном заметили около Киккского монастыря на Кипре

17 ноября, 14:34

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре после своего отъезда из Израиля. РИА "Новости" публикует видео, снятое корреспондентом.

Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре. Фото © t.me / РИА "Новости"

Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре. Фото © t.me / РИА "Новости"

На кадрах одетая во всё чёрное артистка выходит с территории монастыря в сопровождении ребёнка и женщины. Приятельницы беседуют, после чего Пугачёва поворачивается к сыну и, видимо, отвечает на его вопросы.

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Напомним, в начале ноября эстрадная певица временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем Пугачёва вновь покинула страну. Её заметили во время прогулки на Кипре с мужем.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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