Пугачёву с сыном заметили около Киккского монастыря на Кипре

Российская певица Алла Пугачёва с сыном Гарри посетила Киккский монастырь на Кипре после своего отъезда из Израиля. РИА "Новости" публикует видео, снятое корреспондентом.

На кадрах одетая во всё чёрное артистка выходит с территории монастыря в сопровождении ребёнка и женщины. Приятельницы беседуют, после чего Пугачёва поворачивается к сыну и, видимо, отвечает на его вопросы.