Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Финляндия установит заграждения на КПП на границе с РФ в полночь 18 ноября

Центробанк заявил, что не имеет казначейских обязательств США и не приобретал их

ХАМАС прекратило переговоры об освобождении заложников, заявили в Израиле

В Минкульте России предложили запустить аналог Евровидения

В Севастополе сработали системы ПВО

Уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Рухнувшую в Астрахани пятиэтажку сняли с воздуха

Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

МЧС: Людей под завалами рухнувшей пятиэтажки в Астрахани нет

В сектор Газа могут ввести миротворцев

Риелтор оценила стоимость замка Пугачёвой, предложенную бизнесменом Ковалёвым

Эксперт Лучшева считает, что покупатель замка Пугачёвой занизил цену в 2 раза

17 ноября, 11:58
<p>Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов</p>

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов

Бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалёв явно занизил как минимум в два раза стоимость подмосковного замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, предложив за него 150 миллионов рублей. Об этом интернет-порталу "Подмосковье сегодня" рассказала член Российской гильдии риелторов Дарья Лучшева.

"Цена Ковалёва занижена в два раза. Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как её стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов", пояснила она.

Эксперт напомнила, что в замке находится антикварная мебель, а также там сделана уникальная внутренняя отделка. По её словам, самая минимальная планка продажи такого объекта должна держаться на уровне 300 миллионов рублей, если речь идёт о быстрой продаже.

Лучшева убеждена, что Ковалёв просто хочет купить дом "за копейки", чтобы через десять лет инвестиции отбились ему, притом что это не просто замок, а всё-таки дом, где жила Примадонна, поэтому интерес к объекту будет возрастать. И замок, например, можно сдавать под мероприятия, добавила специалист.
Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Ранее сообщалось, что покупатель на замок певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь нашёлся. Бизнесмен Андрей Ковалёв согласился приобрести дом, но выдвинул собственные условия. Эксперт в области элитной недвижимости оценил звёздное жильё в 150 миллионов рублей. По его словам, такая заниженная цена объясняется тем, что речь не о старинном замке, а о новоделе. Юристы сомневаются, что сделка состоится, так как зданием владеет муж Пугачёвой Максим Галкин*, статус иноагента которого затруднит подписание соглашений.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!