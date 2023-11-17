Риелтор оценила стоимость замка Пугачёвой, предложенную бизнесменом Ковалёвым
Эксперт Лучшева считает, что покупатель замка Пугачёвой занизил цену в 2 раза
Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов
Бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалёв явно занизил как минимум в два раза стоимость подмосковного замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, предложив за него 150 миллионов рублей. Об этом интернет-порталу "Подмосковье сегодня" рассказала член Российской гильдии риелторов Дарья Лучшева.
"Цена Ковалёва занижена в два раза. Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как её стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов", — пояснила она.
Эксперт напомнила, что в замке находится антикварная мебель, а также там сделана уникальная внутренняя отделка. По её словам, самая минимальная планка продажи такого объекта должна держаться на уровне 300 миллионов рублей, если речь идёт о быстрой продаже.
Лучшева убеждена, что Ковалёв просто хочет купить дом "за копейки", чтобы через десять лет инвестиции отбились ему, притом что это не просто замок, а всё-таки дом, где жила Примадонна, поэтому интерес к объекту будет возрастать. И замок, например, можно сдавать под мероприятия, добавила специалист.
Ранее сообщалось, что покупатель на замок певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь нашёлся. Бизнесмен Андрей Ковалёв согласился приобрести дом, но выдвинул собственные условия. Эксперт в области элитной недвижимости оценил звёздное жильё в 150 миллионов рублей. По его словам, такая заниженная цена объясняется тем, что речь не о старинном замке, а о новоделе. Юристы сомневаются, что сделка состоится, так как зданием владеет муж Пугачёвой Максим Галкин*, статус иноагента которого затруднит подписание соглашений.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.