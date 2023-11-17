Риелтор оценила стоимость замка Пугачёвой, предложенную бизнесменом Ковалёвым

Бизнесмен и лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалёв явно занизил как минимум в два раза стоимость подмосковного замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, предложив за него 150 миллионов рублей. Об этом интернет-порталу "Подмосковье сегодня" рассказала член Российской гильдии риелторов Дарья Лучшева.