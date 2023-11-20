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Глава Пентагона прибыл в Киев, чтобы "передать важное послание"

20 ноября, 07:46
<p>Глава Пентагона прибыл в Киев. Обложка © <a href="https://twitter.com/SecDef/status/1726501575018119589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III</a></p>

Глава Пентагона прибыл в Киев. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где планирует встретиться с руководством Украины. Своим визитом он намерен "передать важное послание" о продолжении поддержки.

"Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины", написал министр обороны США в соцсети X.

Главу Пентагона поймали на шокирующей лжи об армии Украины

Главу Пентагона поймали на шокирующей лжи об армии Украины

А ранее Ллойд Остин заявил о необходимости поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы Пентагона, "с противниками также важно поддерживать открытыми каналы связи, как и с друзьями".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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