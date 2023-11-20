Глава Пентагона прибыл в Киев, чтобы "передать важное послание" 20 ноября, 07:46 Глава Пентагона прибыл в Киев. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где планирует встретиться с руководством Украины. Своим визитом он намерен "передать важное послание" о продолжении поддержки.

"Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины", — написал министр обороны США в соцсети X.

А ранее Ллойд Остин заявил о необходимости поддержания прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы Пентагона, "с противниками также важно поддерживать открытыми каналы связи, как и с друзьями".

Авторы Александра Вишнякова