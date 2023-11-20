Российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных лекарств

В аптеках России уменьшилось количество сильнодействующих психотропных лекарств из-за строгого контроля и регулируемых цен, сообщает РБК. В частности, стало труднее найти транквилизаторы и препараты против эпилепсии, как отечественные, так и зарубежные.

"Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии "Фризиум" французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причём в Москве — лишь в двух", — указано в материале.

Издание пишет, что для продажи подобных лекарств нужно обязательно иметь специальное разрешение, которое необходимо получать на каждую аптечную точку. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, а в ряде случаев может быть установлена даже уголовная ответственность. Все эти условия заставляют аптеки постепенно выводить психотропные препараты из оборота.