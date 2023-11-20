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20 ноября, 08:16

Российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных лекарств

В аптеках России уменьшилось количество сильнодействующих психотропных лекарств из-за строгого контроля и регулируемых цен, сообщает РБК. В частности, стало труднее найти транквилизаторы и препараты против эпилепсии, как отечественные, так и зарубежные.

"Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии "Фризиум" французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причём в Москве — лишь в двух", — указано в материале.

Издание пишет, что для продажи подобных лекарств нужно обязательно иметь специальное разрешение, которое необходимо получать на каждую аптечную точку. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, а в ряде случаев может быть установлена даже уголовная ответственность. Все эти условия заставляют аптеки постепенно выводить психотропные препараты из оборота.

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Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые изменения правил отпуска препаратов по рецепту. Нововведения позволили контролировать продажу сильнодействующих лекарств, в частности психотропных веществ из списка III. Аптеки теперь фиксируют в системе маркировки три реквизита в рецепте: серию, номер и дату.

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LIFE / Кирилл Зыков

Дарья Нарыкова
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