В Подмосковье девочка сломала позвоночник, катаясь на картинге в день рождения

В Подмосковье празднование дня рождения в картинг-центре обернулось для 12-летней девочки сломанным позвоночником. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, именинница вместе с матерью и друзьями отправилась в картинг-центр в Клину. Там девочка не справилась с управлением и врезалась в инструктора, стоявшего к ней спиной, из-за чего мужчина рухнул на ребёнка. Пострадавшая пожаловалась на боль в спине, но всё же решила продолжить празднование. И только спустя два часа мать отвезла её в больницу. Врачи диагностировали перелом нескольких позвонков.

Сейчас девочка находится в травматологическом отделении. Известно, что шестиклассница занималась танцами, однако, когда теперь она сможет снова вернуться к занятиям, пока не ясно. По факту случившегося проводится проверка.