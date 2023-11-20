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20 ноября, 08:43

"Мужская" Y-хромосома оказалась на грани исчезновения, но у генетиков есть план В

Генетик Крутовский: "Мужская" Y-хромосома оказалась под угрозой исчезновения

"Мужская" Y-хромосома растеряла изрядную долю генов, ответственных за белки, и может со временем исчезнуть. Об этом рассказал генетик, ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Константин Крутовский.

По словам учёного, вернуть "мужскую" хромосому можно будет искусственным путём. Например, с помощью инъекции или геномного редактирования на стадии развития эмбриона. По мнению Крутовского, возможность создания "мужских" или "женских" физиологических особенностей через геномное редактирование выведет человечество на новый уровень в изучении пола.

"Это будет очень легко регулировать, поднимаешь экспрессию (активность) одного гена и запускаешь развитие чисто по мужскому варианту. Это можно будет делать в виде инъекций и некоторое время поддерживать, наверное, эту дозу, а можно зафиксировать повышенную дозу и сделать её постоянной через редактирование генома", — объяснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

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А ранее Лайф рассказывал, как в древности женщины узнавали пол ребёнка без УЗИ. В Древнем Египте, например, определяли пол малыша по зерну. А в Древнем Китае — по варке риса. Если продукт оказывался рассыпчатым, ждали мальчика, а если получалась рисовая каша — ждали девочку.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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