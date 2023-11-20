Воюющий украинский экс-министр поразил откровенным признанием насчёт Крыма и Донбасса

Простые украинцы не хотят погибать на фронте ради захвата Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в интервью изданию Guardian. Сам экс-чиновник больше года назад отправился служить на передовую, был приписан к 251-му батальону, а позже переведён в 104-ю бригаду ВСУ.

Омелян убеждён, что власти Украины должны пойти на переговоры с Россией ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО. С его слов, того же мнения придерживаются многие украинские солдаты и офицеры. А вот продолжать бои ради того, чтобы вернуть утраченные территории, в армии никто не готов, утверждает экс-министр.

"Если мы готовы послать ещё 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с Запада, то мы можем это сделать. Но я не вижу ещё 500 тысяч человек, готовых за это погибнуть", — отметил он.