"Получится харизматичное существо": Британские учёные задумали вернуть мамонтов
Daily Mail: Британские учёные займутся возрождением популяции шерстистого мамонта
Британские учёные из компании Colossal Biosciences намерены всерьёз заняться клонированием шерстистых мамонтов, вымерших около четырёх тысяч лет назад. Для этого они скрестят их ДНК с ДНК самки азиатского слона. Специалисты планируют "воскресить" животных в течение пяти лет.
"Я уверен, что у нас получится очень харизматичное существо", — приводит слова генерального директора британской компании Daily Mail.
Эксперты предполагают, что возрождённая популяция шерстистых мамонтов сможет заново одичать в условиях тундры. Другие учёные с недоверием относятся к идее клонирования, так как внедрение нового вида может привести к ускоренному процессу глобального потепления.
Ранее Лайф писал, что работники угольного карьера в Якутии нашли бивни мамонта и череп древнего бизона. Их обнаружили на Эльгинском угольном месторождении. Из-за находки рабочие были вынуждены приостановить деятельность.
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