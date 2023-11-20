"Получится харизматичное существо": Британские учёные задумали вернуть мамонтов

Британские учёные из компании Colossal Biosciences намерены всерьёз заняться клонированием шерстистых мамонтов, вымерших около четырёх тысяч лет назад. Для этого они скрестят их ДНК с ДНК самки азиатского слона. Специалисты планируют "воскресить" животных в течение пяти лет.

"Я уверен, что у нас получится очень харизматичное существо", — приводит слова генерального директора британской компании Daily Mail.

Эксперты предполагают, что возрождённая популяция шерстистых мамонтов сможет заново одичать в условиях тундры. Другие учёные с недоверием относятся к идее клонирования, так как внедрение нового вида может привести к ускоренному процессу глобального потепления.