Древний бизон и мамонт сорвали работы на угольном карьере в Якутии
Работники угольного карьера в Якутии нашли бивни мамонта и череп древнего бизона
Останки древних животных обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Об этом сообщает SHOT и публикует фото внушительных находок.
Из грунта выкопали два бивня мамонта, череп и кость ноги древнего бизона. Всё это рабочие передали руководству, на место планируют пригласить палеонтологов, чтобы доказать ценность находки.
Бивни мамонта обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT
Череп древнего бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT
Бивни мамонта и кости бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT
А ранее экскаваторщик на стройке ЖК в Москве выкопал "зубы динозавра". Лайф публиковал видео и фото с необычной находкой. При этом эколог Мария Кулакова считает, что артефакты — это никакие не зубы, а останки древнейших моллюсков.