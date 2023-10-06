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6 октября, 09:20

Древний бизон и мамонт сорвали работы на угольном карьере в Якутии

Работники угольного карьера в Якутии нашли бивни мамонта и череп древнего бизона

Останки древних животных обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Об этом сообщает SHOT и публикует фото внушительных находок.

Из грунта выкопали два бивня мамонта, череп и кость ноги древнего бизона. Всё это рабочие передали руководству, на место планируют пригласить палеонтологов, чтобы доказать ценность находки.

Бивни мамонта обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

Бивни мамонта обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

Череп древнего бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

Череп древнего бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

Бивни мамонта и кости бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

Бивни мамонта и кости бизона обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Фото © SHOT

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Александра Вишнякова
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  • Саха (Якутия), Республика

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