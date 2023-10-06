Древний бизон и мамонт сорвали работы на угольном карьере в Якутии

Останки древних животных обнаружили рабочие утром 6 октября на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Об этом сообщает SHOT и публикует фото внушительных находок.

Из грунта выкопали два бивня мамонта, череп и кость ноги древнего бизона. Всё это рабочие передали руководству, на место планируют пригласить палеонтологов, чтобы доказать ценность находки.