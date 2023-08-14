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14 августа, 14:50

Выкопанные в Москве "зубы и чешуя динозавра" оказались "чёртовыми пальцами"

Эколог Кулакова: Найденные в Москве "зубы динозавра" являются древним моллюском

<p>"Чёртовы пальцы" белемнитов выглядят так же, как и "зубы динозавра", найденные московским рабочим. Обложка © Shutterstock</p>

"Чёртовы пальцы" белемнитов выглядят так же, как и "зубы динозавра", найденные московским рабочим. Обложка © Shutterstock

Выкопанные московским экскаваторщиком "зубы и чешуя динозавра" являются останками древнейших моллюсков, рассказала Лайфу доцент кафедры общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Мария Кулакова.

Выкопанные московским рабочим "зубы и чешуя динозавра". Видео © SHOT

"Находки сделаны в серой глине это отложения юрского периода, чей возраст приблизительно 170–180 млн лет. В это время на территории Московской области был морской бассейн... "Зубы" это раковины белемнитов, вытянутых ископаемых головоногих моллюсков, похожих на кальмаров", объяснила специалист.

Кулакова объяснила, что белемнит был внутрираковинным, то есть раковина находилась внутри, а тело — снаружи, как мешок. Из-за необычного вида в народе такие "зубы" назвали "чёртовы пальцы".

"Чешуя" же, продолжила учёный, является отпечатком раковины древнего головоногого моллюска с раковиной снаружи — аммонита.

Причём подобные находки часто попадаются в местах, где "есть выходы юрских глин". В случае со столицей речь идёт о берегах Москвы-реки, Крылатском и Коломенском.

Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

Напомним, экскаваторщик выкопал на стройке столичного ЖК "Митинский лес" странные находки — "зубы и чешую дракона". На данный момент точное происхождение ископаемых устанавливают эксперты. Мужчина рассказал Лайфу, что ранее уже откапывал странные вещи, например, 500-летний человеческий череп.

Матвей Константинов
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