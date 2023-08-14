Выкопанные в Москве "зубы и чешуя динозавра" оказались "чёртовыми пальцами"
Эколог Кулакова: Найденные в Москве "зубы динозавра" являются древним моллюском
"Чёртовы пальцы" белемнитов выглядят так же, как и "зубы динозавра", найденные московским рабочим. Обложка © Shutterstock
Выкопанные московским экскаваторщиком "зубы и чешуя динозавра" являются останками древнейших моллюсков, рассказала Лайфу доцент кафедры общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Мария Кулакова.
Выкопанные московским рабочим "зубы и чешуя динозавра". Видео © SHOT
"Находки сделаны в серой глине — это отложения юрского периода, чей возраст приблизительно 170–180 млн лет. В это время на территории Московской области был морской бассейн... "Зубы" — это раковины белемнитов, вытянутых ископаемых головоногих моллюсков, похожих на кальмаров", — объяснила специалист.
Кулакова объяснила, что белемнит был внутрираковинным, то есть раковина находилась внутри, а тело — снаружи, как мешок. Из-за необычного вида в народе такие "зубы" назвали "чёртовы пальцы".
"Чешуя" же, продолжила учёный, является отпечатком раковины древнего головоногого моллюска с раковиной снаружи — аммонита.
Причём подобные находки часто попадаются в местах, где "есть выходы юрских глин". В случае со столицей речь идёт о берегах Москвы-реки, Крылатском и Коломенском.
Напомним, экскаваторщик выкопал на стройке столичного ЖК "Митинский лес" странные находки — "зубы и чешую дракона". На данный момент точное происхождение ископаемых устанавливают эксперты. Мужчина рассказал Лайфу, что ранее уже откапывал странные вещи, например, 500-летний человеческий череп.