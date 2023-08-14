Выкопанные в Москве "зубы и чешуя динозавра" оказались "чёртовыми пальцами"

Выкопанные московским экскаваторщиком "зубы и чешуя динозавра" являются останками древнейших моллюсков, рассказала Лайфу доцент кафедры общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Мария Кулакова.

Выкопанные московским рабочим "зубы и чешуя динозавра". Видео © SHOT

"Находки сделаны в серой глине — это отложения юрского периода, чей возраст приблизительно 170–180 млн лет. В это время на территории Московской области был морской бассейн... "Зубы" — это раковины белемнитов, вытянутых ископаемых головоногих моллюсков, похожих на кальмаров", — объяснила специалист.

Кулакова объяснила, что белемнит был внутрираковинным, то есть раковина находилась внутри, а тело — снаружи, как мешок. Из-за необычного вида в народе такие "зубы" назвали "чёртовы пальцы".

"Чешуя" же, продолжила учёный, является отпечатком раковины древнего головоногого моллюска с раковиной снаружи — аммонита.