Названы дата и место прощания с Аманом Тулеевым

Церемония прощания с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса в среду, 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Тулеев был ректором этого учебного заведения.

"Двадцать второго ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", — указано в сообщении.