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20 ноября, 09:11

Названы дата и место прощания с Аманом Тулеевым

Прощание с экс-губернатором Тулеевым состоится 22 ноября в Музтеатре Кузбасса

<p>Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин</p>

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Церемония прощания с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса в среду, 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Тулеев был ректором этого учебного заведения.

"Двадцать второго ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", — указано в сообщении.

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Напомним, что Аман Тулеев скончался 20 ноября. Он был одним из самых известных губернаторов России. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Ему было 79 лет.

Дарья Нарыкова
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