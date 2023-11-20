Названы дата и место прощания с Аманом Тулеевым
Прощание с экс-губернатором Тулеевым состоится 22 ноября в Музтеатре Кузбасса
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Церемония прощания с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса в среду, 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Тулеев был ректором этого учебного заведения.
"Двадцать второго ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", — указано в сообщении.
Напомним, что Аман Тулеев скончался 20 ноября. Он был одним из самых известных губернаторов России. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Ему было 79 лет.