Как семья украинской певицы-русофобки Джамалы зарабатывает в России Оглавление Почему против Джамалы возбудили уголовное дело Чем прославилась Джамала Муж Джамалы Родители Джамалы имеют бизнес в России? МВД РФ возбудило уголовное дело против украинской певицы Джамалы за её антирусские высказывания. Чем она знаменита и как её родители продолжают зарабатывать в российском Крыму. 19916 19916 Украинская певица Джамала. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamalajaaa, © Shutterstock

Почему против Джамалы возбудили уголовное дело

Народная артистка Украины Джамала, победившая на Евровидении-2016, объявлена в России в розыск. По данным телеграм-канала SHOT, против неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" по мотивам национальной ненависти. Причина: певица тиражирует фейки о Буче и Ирпене в запрещённой социальной сети Instagram*.

— "Жестокие оккупанты", "расстреляли машины с детскими креслами", "Ад", — в своём посту от 29 апреля 2023 года Джамала нагородила все типичные антироссийские клише.

Народная артистка Украины певица Джамала. Фото © Wikipedia / Albin Olsson

Чем прославилась Джамала

Настоящее имя певицы — Сусана Джамаладинова. Ей 40 лет. Она родилась в киргизском городе Оше, но выросла в Крыму. Родители смогли дать ей хорошее образование: она отучилась в Симферопольском музыкальном училище и киевской Национальной музыкальной академии. Поначалу подавала надежды как оперная исполнительница, но потом переключилась на джаз и соул.

Джамала в гостях у Джо Байдена. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s_bekir

В нулевых Джамала участвовала в молодёжных музыкальных фестивалях и играла в мюзиклах. Победив на международном конкурсе "Новая волна", была признана "человеком года" на Украине. В десятых она уже выступала сольно и выпускала собственные альбомы. На Евровидение-2016 Джамала поехала с песней "1944", имеющей антироссийский подтекст и рассказывающей про сталинскую депортацию татар из Крыма. В конце выступления Джамала радостно кричала "Слава Украине!", хотя конкурс считается аполитичным. С тех пор украинская артистка на пике карьеры.

Муж Джамалы

Джамала замужем за малоизвестным политиком Сеит-Бекиром Сулеймановым, который младше её на восемь лет. Он сын недавно депортированного из Крыма по решению российских властей Синавера Кадырова, националиста и активиста запрещённого Меджлиса*. Супруг певицы, как и его родня, придерживается русофобских взглядов.

Дажамала и её муж. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s_bekir

Джамала и Сеит-Бекир сочетались браком по мусульманскиим обычаям. Обряд состоялся в главном исламском культурном центре Киева. Несмотря на религию, певица выступает за проведение гей-парада в Киеве, активно поддерживает ЛГБТ и ратует за возможность однополых браков на Украине.

Родители Джамалы имеют бизнес в России?

Джамала выросла в респектабельной и интернациональной семье. Её отец, Алим Джамаладинов (крымский татарин), был дирижёром хора. Мать, Галина Тумасян (армянка), преподавала музыку и играла на пианино. Её родители до сих пор находятся в России. Судя по базам, они живут под Алуштой в селе Малореченское на улице Виноградной. По месту их прописки находится отель "Кучук-Узень". По этому же адресу зарегистрирована религиозная мусульманская организация "Кучук-Узень", где президентом является отец певицы.

Что странно, у Алима Джамаладинова нет ни ИП, ни юрлица. Непонятно, как он ведёт свой гостиничный бизнес. Расценки в отеле — несколько тысяч рублей за ночь.

*Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

Почему Джамала родилась в интернациональной семье, но так нетерпима к русским? 0 Возможно, такие настроения были в семье Это чтобы заручиться поддержкой на Украине и на Западе Я не знаю, кто такая Джамала, мне нет до неё дела

Авторы Егор Пережогин