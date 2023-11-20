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20 ноября, 09:35

Стало известно, сколько счастливых людей проживают в России

ВЦИОМ: Счастливыми себя назвали более 80 процентов россиян

Большая часть россиян (81%) считают себя в той или иной мере довольно счастливыми людьми. Результаты опроса публикует на своём сайте в понедельник, 20 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Назвать себя в той или иной степени счастливыми сегодня могут восемь из десяти россиян (81%), в том числе 37% считают себя определённо счастливыми, 44% — скорее счастливыми. С 2015 года уровень счастья в России остаётся стабильно высоким, тогда как доля испытывающих абсолютное счастье за этот период не опускается ниже 30%", указано в сообщении.

Лишь треть (36%) опрошенных считают, что их окружают только счастливые люди. А чуть меньше половины россиян (46%) рассказали, что счастливых и несчастливых среди их знакомых и близких примерно поровну. В опросе приняло участие 1600 россиян старше 18 лет.

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А ранее Лайф писал, что россияне больше всего чувствуют себя счастливыми, когда засыпают и просыпаются рядом с любимыми. Другими не менее важными причинами для счастья опрошенные назвали семейное благополучие и встречу второй половинки.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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