Кремль раскрыл тему выступления Путина на виртуальном саммите G20

Президент Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите "Группы двадцати" (G20) в среду, 22 ноября, где он изложит позицию России по сегодняшней неспокойной ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Повестка понятна: это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная", — проанонсировал представитель Кремля.