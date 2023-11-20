Кремль раскрыл тему выступления Путина на виртуальном саммите G20
Песков: Путин изложит позицию РФ на виртуальном саммите G20 22 ноября
Президент Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите "Группы двадцати" (G20) в среду, 22 ноября, где он изложит позицию России по сегодняшней неспокойной ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Повестка понятна: это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная", — проанонсировал представитель Кремля.
Ранее президент России признавался, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно". Кроме того, Путин признался, что не хотел создавать проблемы "для друзей", иначе могли начаться всякие политические шоу, направленные на срыв мероприятия.