В Кремле рассказали, пытались ли США установить диалог с Москвой по Украине

Руководство США не предпринимало попыток установить диалог с Москвой по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, [таких попыток] не было", — ответил представитель Кремля на вопрос, не пытался ли Вашингтон установить контакт на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где присутствовала российская делегация, или же по другим каналам.