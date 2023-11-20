В Кремле рассказали, пытались ли США установить диалог с Москвой по Украине
Песков: США не пытались связаться с Москвой по поводу конфликта на Украине
Руководство США не предпринимало попыток установить диалог с Москвой по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, [таких попыток] не было", — ответил представитель Кремля на вопрос, не пытался ли Вашингтон установить контакт на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где присутствовала российская делегация, или же по другим каналам.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил Лайфу, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной. Однако, по его словам, от Киева за последнее время не было даже намёка на какие-либо контакты.
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