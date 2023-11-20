Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. А в полном составе сенаторы рассмотрят документ на заседании, которое состоится в среду, 22 ноября.

Так, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, 33,552 триллиона рублей — в 2025 году и 34,051 триллиона рублей — в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 триллиона рублей, 34,382 триллиона рублей и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В соответствии с главным финансовым документом страны, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 1,595 триллиона рублей, 0,83 триллиона рублей — в 2025 году и 1,536 триллиона рублей — в 2026-м. Объём ВВП в следующем году увеличится на 2,3% и составит 179,956 триллиона рублей. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования, а в 2024 году ещё и средства Фонда национального благосостояния. Общий объём средств для покрытия дефицита бюджета составит порядка четырёх триллионов рублей в год. А уровень инфляции в 2024 году сохранится на уровне 4,5%, в 2025 году — 4%, в 2026-м — 4%.