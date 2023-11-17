Госдума приняла закон о бюджете ФОМС на 2024–2026 годы
Госдума одобрила в последнем чтении закон о бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на период с 2024 по 2026 год. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
В предстоящем году бюджет фонда должен пополниться на 3,739 триллиона рублей, затем на 3,932 и на 4,192 триллиона рублей в 2025-м и 2026 году соответственно. В качестве главного источника дохода называются страховые взносы на ОМС, они составят около 85% бюджета фонда.
"Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2024 год в сумме 3189,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 3378,7 миллиарда рублей, на 2026 год — 3607,0 миллиарда рублей", — уточняется в пояснительной записке к документу.
Также запланированы трансферты из федерального бюджета. Они составят в 2024 году 486,6 миллиарда рублей, в 2025-м — 504,3 миллиарда рублей, в 2026-м — 526,2 миллиарда рублей. Что касается расходов фонда, то в следующем году этот показатель оценивается в 3,886 триллиона рублей.
Из бюджета ФОМС выделят средства также для российских регионов. Сумма должна будет гарантировать подушевой норматив денежного обеспечения базовой программы ОМС на 2024 год в размере 17 932,5 рубля, на 2025 год — 19 175,3 рубля, на 2026 год — 20 456,9 рубля. Кроме того, фонд учёл финансовые расходы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Также сегодня Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, в 2024 году доходы составят 35,065 триллиона рублей, после чего — 34,382 и 35,587 трлн рублей. Расходы в следующем году ожидаются в размере 36,66 трлн, а после будут на уровне отметки в 34,382 и 35,587 трлн рублей. Глава государства Владимир Путин отметил, что идёт определённое ужимание отдельных статей бюджета, однако назвал его большим, надёжным и сбалансированным.
ТАСС / Анна Исакова