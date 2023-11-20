В Москве спасли лебедей Машу и Ваню, застрявших в полынье

Маша и Ваня, так местные назвали полюбившихся им лебедей, попали в полынью размером 1,5 на 3 метра, которая расположена в 10 метрах от берега и окружена тонким слоем льда. Со временем вода начала постепенно замерзать, из-за чего птицам оставалось всё меньше пространства для жизни. В связи с этим местные жители забили тревогу и вызвали бригаду спасателей. Специалисты при помощи больших сачков выловили лебедей из ловушки, а затем передали орнитологам. По словам сотрудника "Диво-птицы", лебеди могли находиться в пруду ещё некоторое время, но, когда бы вода полностью замёрзла, их ждала гибель. В организации также сообщили, что уже знают эту парочку, так как именно пернатые Маша и Ваня неоднократно оставались на зиму в питомнике, а весной их снова возвращали к усадьбе.