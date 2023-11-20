Шакира избежала тюрьмы за налоговые махинации в Испании

Колумбийская певица Шакира, похоже, избежала тюрьмы за дело о мошенничестве с налогами. Звезда заключила соглашение с налоговыми органами Испании, чтобы избежать разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии.

Агентство сообщает, что Шакира согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. Но, по условиям сделки, заключение для неё заменят денежным взысканием.