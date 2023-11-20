Шакира избежала тюрьмы за налоговые махинации в Испании
Певица Шакира выплатит 7 млн евро, чтобы избежать тюрьмы за неуплату налогов
Певица Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о неуплате налогов в Испании. Обложка © ТАСС / AP / Joan Mateu Parra
Колумбийская певица Шакира, похоже, избежала тюрьмы за дело о мошенничестве с налогами. Звезда заключила соглашение с налоговыми органами Испании, чтобы избежать разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Каталонии.
Агентство сообщает, что Шакира согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. Но, по условиям сделки, заключение для неё заменят денежным взысканием.
Напомним, что в июле прошлого года прокуратура Испании обвинила Шакиру в неуплате налогов на 14,5 миллиона евро. Ведомство просило оштрафовать певицу на 23,7 миллиона и посадить в тюрьму на восемь лет и два месяца за шесть налоговых преступлений.