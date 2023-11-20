Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев чёрной меткой Зеленскому

Сегодняшний визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является чёрной меткой Владимиру Зеленскому, а заявления США о поддержке — это просто игра на публику и внешний антураж. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, ссылаясь на информацию из окружения самого Зеленского.

"Визит является чёрной меткой Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному по-хорошему", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По словам Рогова, на это указывает и рост противостояния между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.