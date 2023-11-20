Глеб Самойлов больше не будет петь хит "Агаты Кристи", признанный пропагандой наркотиков
Директор The Matrixx: Глеб Самойлов больше не будет петь хит "Опиум для никого"
Солист группы The Matrixx Глеб Самойлов. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Группа Глеба Самойлова The Matrixx официально отказалась от исполнения своего хита "Опиум для никого", который ранее признали пропагандой наркотиков в России. Коллектив подписал соответствующие документы, рассказал директор группы Дмитрий Хакимов.
"Мы подписали соответствующие бумаги, про ведомство, откуда приходили люди, я говорить не буду. А менять слова не видим смысла. Просто как законопослушные люди не будем играть эту песню, и всё. У Глеба Самойлова есть очень много хитов, поклонники на недавних концертах и не заметили отсутствия песни "Опиум для никого", — приводит слова директора группы НСН.
Он добавил, что песню "Моряк", которую тоже признали пропагандой наркотиков, группа и не исполняла.
Напомним, что ранее в России признали пропагандой наркотиков два хита рок-группы "Агата Кристи" "Моряк" и "Опиум для никого". Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин. Он напомнил, что песни исполнялись на протяжении почти тридцати лет.