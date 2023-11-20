Глеб Самойлов больше не будет петь хит "Агаты Кристи", признанный пропагандой наркотиков

"Мы подписали соответствующие бумаги, про ведомство, откуда приходили люди, я говорить не буду. А менять слова не видим смысла. Просто как законопослушные люди не будем играть эту песню, и всё. У Глеба Самойлова есть очень много хитов, поклонники на недавних концертах и не заметили отсутствия песни "Опиум для никого", — приводит слова директора группы НСН.