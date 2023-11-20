Гав-санкции: Собакам из России запрещают выступать на международных выставках

Антироссийские санкции коснулись даже собак, проживающих в нашей стране. Как рассказала судья Российской кинологической федерации по грумингу Ирина Ковальчук, которая 40 лет занимается породой американский кокер-спаниель, организаторы европейских мероприятий без объяснения причин не пускают питомцев из России, тем самым нарушая собственный же устав. Как она напомнила, в документе прописан запрет на дискриминацию участников по национальному признаку.

"C прошлого года сплошные отказы в регистрации. Ничем не мотивируют. <...> Мы-то без европейских федераций проживём, а вот они без нас — не знаю", — отметила Ковальчук в беседе с kp.ru.

Несмотря на это, как подчеркнула заводчица, Российская кинологическая федерация допускает всех желающих на свои выставки. В ближайших планах у отечественных собаководов — открыть и азиатские направления. По словам Ковальчук, россиян, в частности, "ждут наши друзья и единомышленники в Китае".