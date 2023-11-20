В российском футболе выбрали "джентльмена года"

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов победил в одной из старейших премий российского футбола, которую организовывает kp.ru, — "Джентльмен года". 25-летний форвард сначала выиграл народное голосование, а потом спортсмена выбрало большинство экспертов (14 из 16).

По традиции каждый "джентльмен года" в качестве приза получает сшитый на заказ смокинг. Фото © Иван Макеев / kp.ru

"Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаём имена новых "джентльменов". Помню, что в прошлом году это был Даниил Фомин. В наше время это слово могут исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию, простой: быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад", — сказал Чалов.

Болельщики при голосовании выбирали шорт-лист из трёх претендентов, куда помимо Чалова вошли Антон Миранчук из "Локомотива" и Игорь Калинин из "Факела". После свой выбор делали специалисты. Отметим, что данная премия проводится уже почти 30 лет. По традиции каждый "джентльмен года" в качестве приза получает сшитый на заказ смокинг. За десятилетия "футбольными джентльменами" становились игроки многих клубов. Среди армейцев помимо Чалова премию выигрывали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

На попадание в "Клуб футбольных джентльменов" может претендовать игрок, выступающий в России, или российский футболист, играющий за рубежом. Герой должен быть ярким игроком, личностью и человеком, который не просто хорошо играет в футбол, но и вдохновляет, очаровывает, заставляет помнить, что футбол больше, чем просто игра.