Россиянам объяснили, почему ловить ртом снежинки — не самая безопасная забава

Люди, которые любят ловить летящие снежинки ртом, могут простудиться, предостерёг врач-терапевт Алексей Хухрев. Медик пояснил, что опасность представляет вовсе не снег, а то, что при дыхании через рот воздух не согревается.

"Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть", — сказал специалист в эфире телеканала "Москва 24".

Кроме того, в атмосфере, особенно в больших городах, находятся загрязняющие элементы, к примеру фрагменты резины от покрышек или стёртый асфальт. Они оседают на снежинки, но серьёзного вреда организму не несут. Опаснее, когда любители ловить снежинки ртом чересчур увлекаются процессом и не замечают проезжающую машину, заключил Хухрев.