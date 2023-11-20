Профессор объяснил, почему в одних регионах России зарабатывают больше, чем в других

Разрыв в зарплате в разных регионах России связан с экономическим развитием и климатом. Такое объяснение дал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, комментируя недавнее исследование по уровню зарплаты в стране.

По словам специалиста, зачастую в конце рейтинга оказываются регионы, которые занимаются сельским хозяйством. К ним можно отнести Северный Кавказ и Астраханскую область. Сафонов предложил им развивать перерабатывающие производства, чтобы улучшить ситуацию с уровнем оплаты труда.

"Всё-таки многим регионам, которые имеют сельскохозяйственную специфику, в большей степени нужно развивать переработку. То есть создавать рядом с сельхозпредприятиями предприятия по производству пищевой продукции, где большая добавочная стоимость и, соответственно, зарплата растёт", — подчеркнул профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом Сафонов не советует акцентировать сильное внимание на туризме — сегодня это не самое перспективное направление для отстающих регионов. Для того чтобы увеличить доходы, Сафонов советует пробовать работу вахтовым методом в более прибыльных с этой точки зрения городах.