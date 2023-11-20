"Весомые ошибки": Из-за гибели тургруппы Дятлова могут возбудить новое уголовное дело

Новое уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году могут возбудить на основании появившихся подробностей. Для этого потребуется провести ряд дополнительных исследований, которые не делались ранее, сообщил полковник МВД России в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов.

"Чтобы добиться дела, нужно будет предоставить новые детали или ошибки, допущенные в прошлом уголовном деле. Ошибки, на мой взгляд, имеются, и они весомые. Детали, которые не учли предыдущие следователи, также имеются. В совокупности, на мой взгляд, это можно считать основанием для возбуждения дела", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.

На сегодняшний день, как считает Черноусов, есть все шансы для того, чтобы возбудить новое дело. Во всяком случае, со своей стороны он пообещал сделать всё возможное для этого.