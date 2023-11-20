"Весомые ошибки": Из-за гибели тургруппы Дятлова могут возбудить новое уголовное дело
Адвокат Черноусов: О гибели группы Дятлова могут возбудить новое уголовное дело
Частично раскопанная от снега палатка группы Дятлова. Обложка © Wikipedia
Новое уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году могут возбудить на основании появившихся подробностей. Для этого потребуется провести ряд дополнительных исследований, которые не делались ранее, сообщил полковник МВД России в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов.
"Чтобы добиться дела, нужно будет предоставить новые детали или ошибки, допущенные в прошлом уголовном деле. Ошибки, на мой взгляд, имеются, и они весомые. Детали, которые не учли предыдущие следователи, также имеются. В совокупности, на мой взгляд, это можно считать основанием для возбуждения дела", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.
На сегодняшний день, как считает Черноусов, есть все шансы для того, чтобы возбудить новое дело. Во всяком случае, со своей стороны он пообещал сделать всё возможное для этого.
Напомним, 27 января 1959 года группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей (высшей) категории сложности по Северному Уралу. Все его участники таинственно погибли. Летом 2020 года Генпрокуратура России поставила точку в самой мистической трагедии времён СССР. Причиной гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова назвали сход лавины. Однако родные погибших считают, что истинные причины гибели скрываются до сих пор.