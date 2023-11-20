Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 15:28

Дробыш назвал главную причину сорванного концерта Носкова

Продюсер Дробыш: Николай Носков не смог выступить в Сочи из-за проблем с горлом

Певец Николай Носков не смог отработать концерт в Сочи из-за проблем с горлом. О причине недомогания артиста рассказал его продюсер Виктор Дробыш.

"Горло подвело. Работать он хочет, хотя порой это бывает непросто. Иногда у него болит нога, иногда бывают проблемы с голосом. Это всё последствия инсульта, который он перенёс несколько лет назад", приводит сайт MK.ru слова продюсера певца.

Первый инсульт у звезды случился в марте 2017-го, ещё один — через год. Медики не давали никаких прогнозов, однако это не помешало Николаю Носкову вернуться на сцену в 2019-м. Первое время он даже выезжал к поклонникам в инвалидной коляске. По словам Дробыша, сейчас у артиста нет ни улучшений, ни ухудшений, но продюсер готов помогать подопечному "в том, что тот любит и делает".

Терапевт предположила, из-за какого недуга Носков мог отменить свои концерты

Терапевт предположила, из-за какого недуга Носков мог отменить свои концерты

Напомним, что Сочи — не единственный город, в котором был отменён концерт Носкова из-за его плохого самочувствия. До этого артист не смог выступить в Челябинске. Выступление певца в Оренбурге тоже не состоялось из-за болезни.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Стукалин

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • николайносков
  • Виктор Дробыш
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров