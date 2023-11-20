Дробыш назвал главную причину сорванного концерта Носкова

Певец Николай Носков не смог отработать концерт в Сочи из-за проблем с горлом. О причине недомогания артиста рассказал его продюсер Виктор Дробыш.

"Горло подвело. Работать он хочет, хотя порой это бывает непросто. Иногда у него болит нога, иногда бывают проблемы с голосом. Это всё последствия инсульта, который он перенёс несколько лет назад", — приводит сайт MK.ru слова продюсера певца.

Первый инсульт у звезды случился в марте 2017-го, ещё один — через год. Медики не давали никаких прогнозов, однако это не помешало Николаю Носкову вернуться на сцену в 2019-м. Первое время он даже выезжал к поклонникам в инвалидной коляске. По словам Дробыша, сейчас у артиста нет ни улучшений, ни ухудшений, но продюсер готов помогать подопечному "в том, что тот любит и делает".