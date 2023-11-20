Россиянин пронёс на борт самолёта колонку и устроил "дискотеку" для пассажиров

Пассажир авиакомпании "Победа" умудрился пронести огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и устроил настоящую дискотеку: сначала — в автобусе по пути к самолёту, а потом — и во время посадки. Пассажиры рейса из Москвы в Барнаул слушали плейлист из Гуфа, Amirchik и Инны Вальтер.

Пассажир "Победы" пронёс колонку в самолёт из Москвы до Барнаула и устроил дискотеку. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, мужчина начал раскачивать народ с помощью трека Гуфа про бабушку, которая читает газету "Жизнь". Публика сначала оценила инициативу меломана, однако потом поняла, что он не собирается останавливаться и в самолёте. Пришлось договариваться.

Пассажир согласился приглушить песню во время полёта, но после приземления всё-таки врубил свою самую любимую композицию. Поэтому его попутчикам пришлось выходить из самолёта под музыку певицы из Барнаула Инны Вальтер.

Одним из самых волнующих вопросов является то, как мужчина пронёс такую большую колонку на борт. Оказалось, что он попросил сотрудницу аэропорта: "Сделай мне музыку громче, да посильней!" и "Сделай, как душенька просит, не жалей!"