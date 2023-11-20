На Украине прогремел очередной коррупционный скандал — уволен глава Госспецсвязи

Правительство Украины уволило руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) — председателя Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил представитель украинского Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Уволен Щиголь Юрий Фёдорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", — написал Мельничук в своём телеграм-канале, добавив, что также уволен Жора, который занимался вопросами цифровизации.

Временно исполняющим обязанности главы Госспецсвязи назначен Дмитрий Маковский, который ранее был первым заместителем Щиголя.

Тем временем Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело против уволенных чиновников. Они обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму 62 миллиона гривен (более 1,7 миллиона долларов, свыше 150 миллионов рублей) при закупке оборудования и программного обеспечения. Щиголь намерен доказать свою невиновность через суд.