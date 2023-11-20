В Пентагоне раскрыли содержимое пакета помощи Киеву на $100 млн
Пентагон: В пакет помощи для Киева войдут зенитные ракеты Stinger и РСЗО HIMARS
Киев получит от Америки дополнительный пакет военной помощи на сумму $100 млн. Об этом официально заявили в Минобороны США. В частности, в него войдут противотанковое вооружение и ракеты для систем ПВО.
"Пакет помощи на сумму $100 млн включает в себя зенитные ракеты Stinger, одну реактивную систему залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы: артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4", — указано в заявлении Пентагона.
Также Киеву направляется свыше трёх миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, запасные части для техники, средства техобслуживания и некоторое вспомогательное оборудование.
В рамках пакета помощи в Незалежную будет выслано и вооружение, которое было санкционировано для передачи Киеву в предыдущие финансовые годы. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, новые поставки смогут закрыть срочные потребности Киева.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, побывавший в Киеве, также заявил о том, что США выделят Украине военную помощь на 100 млн долларов. По его словам, ВСУ имеют ресурсы для продолжения боевых действий зимой. Глава Пентагона также заявил о согласии с Владимиром Зеленским в том, что конфликт следует продолжать.
Wikipedia / Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force