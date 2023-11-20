Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 19:42

В Пентагоне раскрыли содержимое пакета помощи Киеву на $100 млн

Пентагон: В пакет помощи для Киева войдут зенитные ракеты Stinger и РСЗО HIMARS

Киев получит от Америки дополнительный пакет военной помощи на сумму $100 млн. Об этом официально заявили в Минобороны США. В частности, в него войдут противотанковое вооружение и ракеты для систем ПВО.

"Пакет помощи на сумму $100 млн включает в себя зенитные ракеты Stinger, одну реактивную систему залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы: артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4", — указано в заявлении Пентагона.

Также Киеву направляется свыше трёх миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, запасные части для техники, средства техобслуживания и некоторое вспомогательное оборудование.

В рамках пакета помощи в Незалежную будет выслано и вооружение, которое было санкционировано для передачи Киеву в предыдущие финансовые годы. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, новые поставки смогут закрыть срочные потребности Киева.

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, побывавший в Киеве, также заявил о том, что США выделят Украине военную помощь на 100 млн долларов. По его словам, ВСУ имеют ресурсы для продолжения боевых действий зимой. Глава Пентагона также заявил о согласии с Владимиром Зеленским в том, что конфликт следует продолжать.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров