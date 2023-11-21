Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков зодиака будет тяжко в отношениях

Представители некоторых знаков зодиака могут иметь определённые особенности характера, которые могут помешать дальнейшим отношениям. Как объяснила астролог Светлана Райт, самые проблемные в этом плане мужчины родились под знаками Овна, Скорпиона, Козерога, Девы, Водолея, Весов, Льва и Рака.

"Мужчина под знаком Весы будет вечно сравнивать возлюбленную с другими и пытаться привести к некоему идеалу: то ей надо похудеть, то потолстеть, то волосы отрастить, то ещё что-нибудь", — сообщила специалист "Москве 24".

По её словам, Скорпион склонен к энергетическому вампиризму, очень подозрителен и ревнив, ему нравится, когда его вторая половинка волнуется. Козерог, как сообщила эксперт, одержим желанием быть всегда в курсе абсолютно всего, а Водолей очень свободолюбив.

"Рак при всей своей кажущейся безобидности обычно осложняет отношения тем, что вечно ходит драматично обиженным по поводу и без. Так что надо готовиться к тому, что придётся постоянно извиняться", — заявила Райт.

Также астролог заявила, что Овен будет громко и демонстративно соревноваться со своей возлюбленной во всех сферах жизни, для нарцисса-Льва его личные потребности намного значимей желаний партнёра, а Девы способны обвинить женщину во всех смертных грехах, включая их же собственные. В то же время Райт дала очень ценный совет: важно просто не молчать и проговорить о том, что разрушает отношения.