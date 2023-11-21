Летел на бешеной скорости: Роковое столкновение байкера с грузовиком в Майкопе попало на видео
В Адыгее байкер на огромной скорости врезался в грузовик и попал в реанимацию
Момент столкновения байка и грузовика. Обложка © t.me / Kub Mash
На окраине Майкопа республики Адыгея произошла страшная авария: байк на огромной скорости влетел в грузовую машину. Как передаёт Kub Mash, тридцатилетний мотоциклист находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Момент столкновения байка и грузовика. Видео © t.me / Kub Mash
По данным канала, байкер был уверен в том, что грузовик его пропустит, однако этого не произошло: водитель автомобиля не заметил мотоциклиста и стал поворачивать налево. Именно в этот момент и произошло роковое столкновение.
В результате аварии мотоциклист получил серьёзные травмы: он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У водителя грузовика перелом рёбер, а у пассажирки сломано предплечье.
Ранее в Челябинской области произошло столкновение школьного автобуса и легковушки. Внутри последней находились женщина и ребёнок, оба погибли. Водитель и пассажиры автобуса, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых, не пострадали.