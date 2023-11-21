Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 23:18

Летел на бешеной скорости: Роковое столкновение байкера с грузовиком в Майкопе попало на видео

В Адыгее байкер на огромной скорости врезался в грузовик и попал в реанимацию

<p>Момент столкновения байка и грузовика. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kub_mash/4651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kub Mash</a></p>

Момент столкновения байка и грузовика. Обложка © t.me / Kub Mash

На окраине Майкопа республики Адыгея произошла страшная авария: байк на огромной скорости влетел в грузовую машину. Как передаёт Kub Mash, тридцатилетний мотоциклист находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Момент столкновения байка и грузовика. Видео © t.me / Kub Mash

По данным канала, байкер был уверен в том, что грузовик его пропустит, однако этого не произошло: водитель автомобиля не заметил мотоциклиста и стал поворачивать налево. Именно в этот момент и произошло роковое столкновение.

В результате аварии мотоциклист получил серьёзные травмы: он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У водителя грузовика перелом рёбер, а у пассажирки сломано предплечье.

Байкер получил перелом черепа в день закрытия мотосезона в Москве

Байкер получил перелом черепа в день закрытия мотосезона в Москве

Ранее в Челябинской области произошло столкновение школьного автобуса и легковушки. Внутри последней находились женщина и ребёнок, оба погибли. Водитель и пассажиры автобуса, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых, не пострадали.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Адыгея, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров