Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 22:13

Лётчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, умер в США

<p>Лётчик-перебежчик Виктор Беленко, фото из удостоверения личности. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Viktor_Belenko%E2%80%99s_military_identification_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a> / CIA Museum</p>

Лётчик-перебежчик Виктор Беленко, фото из удостоверения личности. Обложка © wikipedia / CIA Museum

Советский лётчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший из СССР в Японию истребитель МиГ-25П, скончался в США. По данным New York Times, он ушёл из жизни ещё 24 сентября в доме для престарелых в городе Розбад штата Иллинойс.

Лётчик Виктор Беленко. Фото © YouTube / WAS: Популярная история

Лётчик Виктор Беленко. Фото © YouTube / WAS: Популярная история

В некрологе указано, что 76-летний Беленко умер после непродолжительной болезни. В момент смерти тяжом с ним находились его сыновья — Том и Пол.

В 1976 году Беленко угнал в Японию советский перехватчик МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. После этого он получил убежище в США, а затем и американское гражданство. Там же он обзавёлся новой семьёй и сотрудничал с разведкой Штатов.

Умер создатель "Детективного агентства "Лунный свет" Роберт Батлер

Умер создатель "Детективного агентства "Лунный свет" Роберт Батлер

Ранее в США умер астронавт Фрэнк Борман, командовавший первым пилотируемым облётом Луны в 1968 году на корабле "Аполлон-8". Ему было 95 лет.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров