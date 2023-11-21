Лётчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, умер в США

Советский лётчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший из СССР в Японию истребитель МиГ-25П, скончался в США. По данным New York Times, он ушёл из жизни ещё 24 сентября в доме для престарелых в городе Розбад штата Иллинойс.

Лётчик Виктор Беленко. Фото © YouTube / WAS: Популярная история

В некрологе указано, что 76-летний Беленко умер после непродолжительной болезни. В момент смерти тяжом с ним находились его сыновья — Том и Пол.

В 1976 году Беленко угнал в Японию советский перехватчик МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту. После этого он получил убежище в США, а затем и американское гражданство. Там же он обзавёлся новой семьёй и сотрудничал с разведкой Штатов.