"Миссис Вселенная – 2016" рассказала о предвзятом отношении к россиянкам на конкурсах красоты

На международных конкурсах красоты к россиянкам относятся предвзято. Об этом телеканалу "360" рассказала национальный директор конкурса "Мисс и Миссис Россия Земля", обладательница титула "Миссис Вселенная – 2016", заслуженная артистка России Надежда Лысенко.

"Я как директор не могу послать участницу, представительницу России на конкурс. Изначально понимаешь, что это провал", — подчеркнула Лысенко.

По её словам, в такой ситуации остаётся только сотрудничать с союзниками, которые поддерживают российскую сторону.