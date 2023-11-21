"Миссис Вселенная – 2016" рассказала о предвзятом отношении к россиянкам на конкурсах красоты
Артистка Лысенко: К россиянкам на конкурсах красоты относятся предвзято
Маргарита Голубева, ставшая победительницей конкурса "Мисс Россия – 2023" и участвовавшая в конкурсе "Мисс Вселенная". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / margolenser
На международных конкурсах красоты к россиянкам относятся предвзято. Об этом телеканалу "360" рассказала национальный директор конкурса "Мисс и Миссис Россия Земля", обладательница титула "Миссис Вселенная – 2016", заслуженная артистка России Надежда Лысенко.
"Я как директор не могу послать участницу, представительницу России на конкурс. Изначально понимаешь, что это провал", — подчеркнула Лысенко.
По её словам, в такой ситуации остаётся только сотрудничать с союзниками, которые поддерживают российскую сторону.
Лайф сообщал, что на 72-м конкурсе "Мисс Вселенная" победила 23-летняя модель из Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. В конкурсе участвовали девушки из более чем 80 стран. Титул "Вице-мисс" завоевала 27-летняя Аннтония Порсильд из Таиланда. Второй вице-мисс стала 22-летняя участница из Австралии Морайя Вилсон.