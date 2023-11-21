Психолог на примере "Клана Сопрано" объяснил, как важно вовремя обратиться к специалисту

Панические атаки являются проблемой, с которой может столкнуться как подросток, так и пенсионер. Как справиться с этим недугом, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал психолог Артур Вафин.

По его словам, в таком случае самым правильным действием будет работа с профильным специалистом. Если к психологу записаться не удаётся по каким-либо причинам, то можно попробовать обратиться к знакомому человеку — чтобы просто поговорить. Когда приступ застаёт человека неожиданно, то нужно попытаться успокоиться, продышаться и представить место, где вам хорошо: например, море, дачу или пляж.

"Вспомним фильм "Сопрано", в котором мафиози Тони Сопрано много лет ходит к специалисту. Беседы с ним помогают даже преступнику не только справиться с паническими атаками, но и эффективно вести бизнес, каким грязным он бы ни был", — заявил собеседник издания.

Также психолог объяснил, что причины панических атак могут быть самыми разнообразными — от физиологических, когда ваш организм атакует психику, до социально-психологических. В пример Вафин привёл случаи, когда в детстве пациент увидел смерть животного, а во взрослом возрасте сталкивается с проблемами при виде сырого мяса.