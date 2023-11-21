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21 ноября, 03:00

Стало известно, кому с декабря повысят пенсии

Доцент Гиринский: В декабре россиянам старше 80 лет повысят пенсии

В декабре текущего года пенсии повысят для нескольких категорий россиян. Кого это коснётся, в беседе с агентством "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт рассказал, что традиционно прибавку к выплатам получат те, кто в ноябре отметил свой 80-летний юбилей. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые уволились в сентябре этого года.

Основная прибавка к пенсии для большинства неработающих пенсионеров, по словам специалиста, произойдёт в начале следующего года. С января 2024 года выплаты проиндексируют на 7,5%, в результате чего коэффициент увеличения по сравнению с текущим показателем дойдёт до отметки в 1,075.

"При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно", — заявил Гиринский, отметив, что для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена.

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии

Ранее Лайф писал, что законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров, который Госдума одобрила в трёх чтениях, позволит 32 миллионам россиян получить повышенную пенсию уже в следующем году.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Алексей Соловьёв
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