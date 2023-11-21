Стало известно, кому с декабря повысят пенсии

В декабре текущего года пенсии повысят для нескольких категорий россиян. Кого это коснётся, в беседе с агентством "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт рассказал, что традиционно прибавку к выплатам получат те, кто в ноябре отметил свой 80-летний юбилей. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые уволились в сентябре этого года.

Основная прибавка к пенсии для большинства неработающих пенсионеров, по словам специалиста, произойдёт в начале следующего года. С января 2024 года выплаты проиндексируют на 7,5%, в результате чего коэффициент увеличения по сравнению с текущим показателем дойдёт до отметки в 1,075.