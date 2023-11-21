Военный на Сахалине получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

На Сахалине к наказанию в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы приговорили военнослужащего, отказавшегося ехать в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — заявили в пресс-службе.

Во время заседания было установлено, что осуждённый должен был отправиться в зону СВО 27 июля, однако он не вышел в этот день на службу. На следующий день он снова отказался выполнить соответствующий приказ командира в присутствии личного состава. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.