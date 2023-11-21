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21 ноября, 02:21

Военный на Сахалине получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

На Сахалине к наказанию в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы приговорили военнослужащего, отказавшегося ехать в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — заявили в пресс-службе.

Во время заседания было установлено, что осужденный должен был отправиться в зону СВО 27 июля, однако он не вышел в этот день на службу. На следующий день он снова отказался выполнить соответствующий приказ командира в присутствии личного состава. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Ранее Лайф писал о другом происшествии, случившемся с военными на Сахалине. В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, которые решили отметить получение наград в баре, не пустили в заведение, после чего их обстреляли из газового пистолета.

Обложка ©

Getty Images / FooTToo

Алексей Соловьёв
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