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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 03:12
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Посол Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Киеву

Новый пакет помощи Украине, объявленный накануне Пентагоном, является успокоительной таблеткой для киевского режима. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями", — сообщил дипломат, подчеркнув, что Киев терпит крах как на поле боя, так и в государственных учреждениях.

Также он отметил примечательность этого события на фоне десятилетия Евромайдана. Тем самым, по словам Антонова, Запад даёт Украине понять, что она всё ещё "в игре" своих хозяев, а военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов продолжит получать прибыль от этого проекта. В то же время посол убеждён, что борющуюся за свои национальные интересы Россию невозможно победить на поле боя — и Западу пора это понять.

"Любые поставки западного оружия в постсоветское государство — это продолжение агонии обанкротившегося киевского режима", — заявил Антонов.

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Напомним, 20 ноября в Минобороны США сообщили, что Киев получит от Америки дополнительный пакет военной помощи на сумму $100 млн. В частности, в него войдут противотанковое вооружение и ракеты для систем ПВО.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Соловьёв
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