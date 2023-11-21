"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями", — сообщил дипломат, подчеркнув, что Киев терпит крах как на поле боя, так и в государственных учреждениях.

Также он отметил примечательность этого события на фоне десятилетия Евромайдана. Тем самым, по словам Антонова, Запад даёт Украине понять, что она всё ещё "в игре" своих хозяев, а военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов продолжит получать прибыль от этого проекта. В то же время посол убеждён, что борющуюся за свои национальные интересы Россию невозможно победить на поле боя — и Западу пора это понять.