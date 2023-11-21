Посол Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Киеву
Новый пакет помощи Украине, объявленный накануне Пентагоном, является успокоительной таблеткой для киевского режима. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями", — сообщил дипломат, подчеркнув, что Киев терпит крах как на поле боя, так и в государственных учреждениях.
Также он отметил примечательность этого события на фоне десятилетия Евромайдана. Тем самым, по словам Антонова, Запад даёт Украине понять, что она всё ещё "в игре" своих хозяев, а военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов продолжит получать прибыль от этого проекта. В то же время посол убеждён, что борющуюся за свои национальные интересы Россию невозможно победить на поле боя — и Западу пора это понять.
"Любые поставки западного оружия в постсоветское государство — это продолжение агонии обанкротившегося киевского режима", — заявил Антонов.
Напомним, 20 ноября в Минобороны США сообщили, что Киев получит от Америки дополнительный пакет военной помощи на сумму $100 млн. В частности, в него войдут противотанковое вооружение и ракеты для систем ПВО.
ТАСС / Валерий Шарифулин