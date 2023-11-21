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21 ноября, 03:58

Назван способ быстрого "спасения" незрелого авокадо в домашних условиях

Ведущий Малозёмов: Яблоко поможет ускорить созревание авокадо в домашних условиях

Чтобы ускорить созревание неспелого авокадо и манго, можно использовать яблоко, но ни в коем случае не банановую кожуру. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.

"Лучше всего для дозревания манго, авокадо и других плодов работают не банан и не банановая кожура. Если взять кожуру, она будет пахнуть, привлекать к себе мошек, со временем портиться, а для созревания плодов нужно несколько дней", — пояснил Малозёмов.

По его словам, если положить яблоко вместе с авокадо или манго в бумажный пакет, оно будет выделять достаточно газообразного растительного гормона этилена, который поможет фрукту созреть быстрее. Тот же фокус сработает с киви.

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Выращивать домашний авокадо можно не только в декоративных целях, но и в лечебных. Ранее Лайф писал, что употребление этого фрукта помогает увлажнить кожу, синтезировать коллаген, улучшить кровообращение, разгладить морщины.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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