Назван способ быстрого "спасения" незрелого авокадо в домашних условиях

Чтобы ускорить созревание неспелого авокадо и манго, можно использовать яблоко, но ни в коем случае не банановую кожуру. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.

"Лучше всего для дозревания манго, авокадо и других плодов работают не банан и не банановая кожура. Если взять кожуру, она будет пахнуть, привлекать к себе мошек, со временем портиться, а для созревания плодов нужно несколько дней", — пояснил Малозёмов.

По его словам, если положить яблоко вместе с авокадо или манго в бумажный пакет, оно будет выделять достаточно газообразного растительного гормона этилена, который поможет фрукту созреть быстрее. Тот же фокус сработает с киви.