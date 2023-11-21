На Камчатке двое грабителей обчистили склад с корюшкой на миллион рублей

В посёлке Нагорный Елизовского района задержали двоих мужчин, которые ограбили склад с рыбой на огромную сумму — один миллион рублей. Они и похитили рыбу кету, нерку, кижуч и корюшку, сообщает Telegram-канал SHOT.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 27-летний Ренат Г. и 28-летний Владислав Л. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере". Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.