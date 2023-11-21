На Камчатке двое грабителей обчистили склад с корюшкой на миллион рублей
В посёлке Нагорный Елизовского района задержали двоих мужчин, которые ограбили склад с рыбой на огромную сумму — один миллион рублей. Они и похитили рыбу кету, нерку, кижуч и корюшку, сообщает Telegram-канал SHOT.
Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 27-летний Ренат Г. и 28-летний Владислав Л. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере". Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
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Ранее Лайф писал, что украинец и его безработный подельник украли с завода на Сахалине полтонны красной икры. Мужчины вынесли 40 пластиковых контейнеров деликатеса. Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.