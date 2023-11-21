Бабушкам и дедушкам хотят давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков

В Госдуме предложили предоставлять россиянам дополнительный отпуск по случаю рождения внуков. Такую инициативу озвучила депутат Яна Лантратова в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отметила, что в первые дни после рождения ребёнка родителям, особенно молодым, нужно время для адаптации к новым условиям. Им становится как никогда важна максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Лантратова знает, о чём говорит: она воспитывает сына.

В своём письме депутат привела исследование Уральского федерального университета, согласно которому около 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками крайне часто — ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; ещё 20% уделяют время своим внукам в выходные; 32% участвуют в жизни внуков реже одного раза в неделю.

"Прошу рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу", — цитирует письмо Лантратовой в Министерство труда RT.