Бабушкам и дедушкам хотят давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков
Лантратова предложила давать дополнительный отпуск в связи с рождением внуков
В Госдуме предложили ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков. Фото © freepik
В Госдуме предложили предоставлять россиянам дополнительный отпуск по случаю рождения внуков. Такую инициативу озвучила депутат Яна Лантратова в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Парламентарий отметила, что в первые дни после рождения ребёнка родителям, особенно молодым, нужно время для адаптации к новым условиям. Им становится как никогда важна максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Лантратова знает, о чём говорит: она воспитывает сына.
В своём письме депутат привела исследование Уральского федерального университета, согласно которому около 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками крайне часто — ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; ещё 20% уделяют время своим внукам в выходные; 32% участвуют в жизни внуков реже одного раза в неделю.
"Прошу рассмотреть целесообразность введения для работников права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков (внучек) и представить позицию министерства по данному вопросу", — цитирует письмо Лантратовой в Министерство труда RT.
Ранее юрист рассказала, можно ли перенести отпуск, если отдых был омрачён болезнью. Оказывается, если во время отдыха сотрудник заболевает, ему должны предоставить право продлить отпуск или перенести его на другую дату. А вот если же во время отпуска заболел не сотрудник, а его ребёнок, то отпуск продлению не подлежит.