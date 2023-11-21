Врач объяснил, почему нельзя хлопать по спине подавившегося человека

Если человек подавился, не нужно сразу же "от души" хлопать по его спине, предостерёг терапевт Андрей Звонков. По его словам, в этой ситуации следует использовать приём Геймлиха. Для этого необходимо подойти к подавившемуся со спины, обхватить его так, чтобы были захвачены нижние края рёбер, а затем крепким нажатием сдавить с боков и живота.

"Создайте давление в грудной клетке таким образом, чтобы остаток воздуха выдавил, выбил попавшее инородное тело из дыхательных путей. Это решит проблему. Но желательно, чтобы приёмом Геймлиха пользовался человек, который умеет это делать", — пояснил терапевт в интервью радио Sputnik.

А вот хлопать по спине подавившегося человека весьма небезопасно, так как слишком активные действия могут протолкнуть застрявшее инородное тело, из-за чего может произойти полная блокировка дыхания. Вместе с тем медик отметил, что когда человек давится жидкостью, то он может откашляться самостоятельно. Однако раздражение в трахее и кашель могут сохраняться ещё в течение 30 минут. Если же освободить дыхательные пути самостоятельно или с помощью приёма Геймлиха не получается, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, резюмировал специалист.