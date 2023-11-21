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21 ноября, 06:43

Россиянам рассказали, когда ждать резкого снижения цен на импортную технику

Финансист Вязовский: Техника подешевеет зимой на фоне укрепления рубля к евро

Цены на импортную технику начнут снижение этой зимой. Это произойдёт на фоне очередного этапа укрепления рубля по отношению к доллару и евро, считает эксперт финансового рынка Алексей Вязовский.

"За месяц курс рубля укрепился к доллару и евро больше чем на 11%. При таких условиях импортная техника дешевеет. Кстати, нечто подобное мы видели при укреплении рубля летом 2022 года", — приводит слова финансиста Ura.ru.

По его словам, рубль укрепится ещё сильнее в диапазоне 80–90 рублей за доллар из-за "эффекта указа об обязательной продаже валютной выручки".

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Обложка ©

freepik / senivpetro

Ян Поланин
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