УЗИ, давление, анализы: Новоиспечённый отец-панда Жуи прошёл чек-ап здоровья

В Московском зоопарке регулярные медицинские обследования проходит не только детёныш панд, появившийся на свет в конце августа. На днях ветврачи пожаловали в гости и к молодому отцу-панде Жуи. Видео с процедурой появилось в телеграм-канале зоосада.

Панда Жуи проходит ветеринарное обследование. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Осмотр начался с демонстрации зубов. Жуи привык полностью открывать рот и держать его так по просьбе кипера. С ним всё в порядке", — говорится в сообщении Московского зоопарка.

После этого врач послушал бамбукового мишку фонендоскопом, а также измерил давление. Оно оказалось в норме, ведь в Московском зоопарке у Жуи исключительно здоровое питание. Вместе с тем у подопечного взяли анализ крови. Интересно отметить, что он приучен класть лапу в специальный рукав и может спокойно держать её там долгое время. Завершился приём УЗИ — Жуи также поднял лапу и занял удобное положение. Ну а после всех процедур молодого папочку отпустили подышать свежим воздухом в уличный вольер.