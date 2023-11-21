УЗИ, давление, анализы: Новоиспечённый отец-панда Жуи прошёл чек-ап здоровья
Панда Жуи прошёл ветобследование в Московском зоопарке
В Московском зоопарке регулярные медицинские обследования проходит не только детёныш панд, появившийся на свет в конце августа. На днях ветврачи пожаловали в гости и к молодому отцу-панде Жуи. Видео с процедурой появилось в телеграм-канале зоосада.
Панда Жуи проходит ветеринарное обследование. Видео © Telegram / Московский зоопарк
"Осмотр начался с демонстрации зубов. Жуи привык полностью открывать рот и держать его так по просьбе кипера. С ним всё в порядке", — говорится в сообщении Московского зоопарка.
После этого врач послушал бамбукового мишку фонендоскопом, а также измерил давление. Оно оказалось в норме, ведь в Московском зоопарке у Жуи исключительно здоровое питание. Вместе с тем у подопечного взяли анализ крови. Интересно отметить, что он приучен класть лапу в специальный рукав и может спокойно держать её там долгое время. Завершился приём УЗИ — Жуи также поднял лапу и занял удобное положение. Ну а после всех процедур молодого папочку отпустили подышать свежим воздухом в уличный вольер.
Ранее Лайф писал, что маленькую панду, родившуюся у Диндин и Жуи в Московском зоопарке, осмотрел главный китайский специалист Ву Кай. С чёрно-белой малышкой всё хорошо, она весит уже более пяти килограммов. Забота о ней теперь полностью лежит на плечах российских специалистов — Ву Кай же, прибывший в Россию в августе, уехал обратно в Китай.
Кадр из видео Telegram / Московский зоопарк