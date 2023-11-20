Детёныш панд Жуи и Диндин расплылся в улыбке и помахал лапкой из объятий мамы

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, продолжает удивлять забавными фотографиями. На этот раз расплывшаяся в улыбке малышка помахала лапкой поклонникам из объятий заботливой мамы. Невероятно милый снимок опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Малышка большую часть времени продолжает нежиться в объятиях Диндин, и на этот раз фотографам удалось запечатлеть все эмоции: на снимке весёлый пандёнок расплылся в улыбке и помахал поклонникам своей маленькой пушистой лапкой.