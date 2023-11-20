Детёныш панд Жуи и Диндин расплылся в улыбке и помахал лапкой из объятий мамы
Московский зоопарк показал умилительное фото детёныша панд Жуи и Диндин
Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин помахал лапкой из объятий мамы. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, продолжает удивлять забавными фотографиями. На этот раз расплывшаяся в улыбке малышка помахала лапкой поклонникам из объятий заботливой мамы. Невероятно милый снимок опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Малышка большую часть времени продолжает нежиться в объятиях Диндин, и на этот раз фотографам удалось запечатлеть все эмоции: на снимке весёлый пандёнок расплылся в улыбке и помахал поклонникам своей маленькой пушистой лапкой.
Напомним, 30 августа знаменитые панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалось заботливой мамой: она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму. Вес малышки в ноябре перевалил за пять килограммов.