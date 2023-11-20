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20 ноября, 19:03

Детёныш панд Жуи и Диндин расплылся в улыбке и помахал лапкой из объятий мамы

Московский зоопарк показал умилительное фото детёныша панд Жуи и Диндин

<p>Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин помахал лапкой из объятий мамы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1325" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин помахал лапкой из объятий мамы. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, продолжает удивлять забавными фотографиями. На этот раз расплывшаяся в улыбке малышка помахала лапкой поклонникам из объятий заботливой мамы. Невероятно милый снимок опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Улыбчивый детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Малышка большую часть времени продолжает нежиться в объятиях Диндин, и на этот раз фотографам удалось запечатлеть все эмоции: на снимке весёлый пандёнок расплылся в улыбке и помахал поклонникам своей маленькой пушистой лапкой.

Мамины будни: Диндин удивила выдержкой во время кормления своего пандёнка

Мамины будни: Диндин удивила выдержкой во время кормления своего пандёнка

Напомним, 30 августа знаменитые панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалось заботливой мамой: она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму. Вес малышки в ноябре перевалил за пять килограммов.

Оксана Попова
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