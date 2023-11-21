"Екатеринбургского душителя" осудили на 17 лет за убийство двухлетней девочки

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 25-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве двухлетнего ребёнка. Его приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 13 мая этого года в Берёзовском. Безработный молодой человек присматривал за дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. В какой-то момент ему не понравилось, что ребёнок плачет, в результате чего он задушил девочку.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем. Он признался в содеянном.