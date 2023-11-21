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21 ноября, 08:54

"Екатеринбургского душителя" осудили на 17 лет за убийство двухлетней девочки

Убийцу двухлетнего ребёнка осудили на 17 лет колонии в Екатеринбурге

<p>Осуждённый, задушивший двухлетнюю девочку в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://t.me/sverdlovskprok/2544?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Свердловской области</a></p>

Осуждённый, задушивший двухлетнюю девочку в Екатеринбурге. Обложка © Прокуратура Свердловской области

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 25-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве двухлетнего ребёнка. Его приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 13 мая этого года в Берёзовском. Безработный молодой человек присматривал за дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. В какой-то момент ему не понравилось, что ребёнок плачет, в результате чего он задушил девочку.

Экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем. Он признался в содеянном.

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Ранее Лайф писал, что пьяный житель Омской области случайно задушил свою новорождённую дочь. Следователи выяснили, что в кровать к спящему супругу ребёнка из коляски переложила мать. Ночью женщина увидела, что рука мужчины расположена на шее младенца.

Ян Поланин
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